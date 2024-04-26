В рамках Пекинского автосалона, компания Chery презентовала новый Tiggo 9 PHEV. Модель получила суммарный запас хода в 1400 км.

Chery заявляет, что гибридная установка кроссовера представляет собой 2,0-литровый двигатель с принудительной индукцией, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Мощность составляет 235 л.с. и 385 Нм. Как сообщается, электромотор поддерживает обороты двигателя внутреннего сгорания и способен генерировать до 221 л.с.

Читайте также: Chery открывает первый европейский завод в Испании

Данных о динамике автомобиля нет, однако автопроизводитель заявил, что расход топлива составляет около 5,2 л на 100 км, а суммарный запас хода составляет 1400 км.

Chery Tiggo 9 PHEV имеет узнаваемый дизайн линейки кроссоверов китайского автопроизводителя, однако выделяется среди других несколькими уникальными дизайнерскими элементами, в частности – новой закрытой решеткой радиатора и дисками 20-го размера.

В салоне кроссовер имеет 15,6-дюймовую информационно-развлекательную систему, которая объединена с панелью приборов. PHEV-версия имеет 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1699 мм в высоту. Колесная база составляет 2820 мм.

Также интересно: Chery представила электромобиль стоимостью 11 тысяч долларов

Более подробную информацию о новом кроссовере раскроет позже, когда автомобили начнут поступать в продажу. Собирать Chery Tiggo 9 PHEV будут на заводе Аньхой, Китай.