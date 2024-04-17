Chery будет выпускать автомобили под брендом Omoda на бывшем заводе Nissan.

Китайская компания Chery Auto подписала соглашение о создании совместного предприятия с испанской компанией EV Motors для производства автомобилей на своем первом заводе в Европе, сообщило во вторник региональное правительство Каталонии.

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Автомобили будут производиться на бывшем заводе Nissan, который закрылся в 2021 году, старт производства поможет восстановить 1600 потерянных рабочих мест.

Chery начнет производство своих автомобилей Omoda, тогда как основной акционер EV Motors запустит производство собственных автомобилей в четвертом квартале, сообщила испанская компания. "Я рассматриваю этот шаг как подтверждение четкой приверженности Chery Европе. Это решение доказывает, что Chery имеет серьезные намерения", - сказал в заявлении Йохен Туетинг, управляющий директор Chery Europe. В пятницу в Барселоне запланировано событие для официального оформления сделки.

Испания – вторая после Германии страна по производству автомобилей в Европе – в 2020 году запустила амбициозный план по привлечению производства электромобилей и аккумуляторов в страну за счет средств Европейского Союза для устранения последствий паники вокруг пандемии. Volkswagen и Renault являются одними из компаний, которые объявили об инвестициях с тех пор.

Рынок электромобилей находится в разгаре агрессивной ценовой войны, а Европейский Союз расследует, получают ли китайские производители электромобилей несправедливые государственные субсидии.

Власти Испании не разглашают, предлагала ли она государственную помощь Chery, хотя правительство Каталонии заявил, что будет финансировать учебные программы для бывших работников Nissan, чтобы способствовать быстрому переходу. "Прибытие Chery в Барселону поможет Каталонии оставаться одним из главных производителей автомобилей", - сказал ведущий бизнесмен региона Роджер Торрент, который недавно встретился с руководителями Chery в Китае.

Интерес Chery бывшим заводом Nissan возник в 2022 году, сообщили в областной власти. Завод был частично передан испанскому производителю электромотоциклов Silence и местным инженерным группам QEV и EV Motors, которые планировали превратить его в центр электромобилей. EV Motors приобрела полный корпоративный контроль над центром в марте и сыграла ключевую роль в переговорах с Chery.