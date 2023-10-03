Строительство заводов в ЕС может избавить китайского производителя от проблем с импортом, против которого выступают европейские чиновники.

Chery, автомобильный производитель №8 в Китае, из-за замедления внутреннего рынка Поднебесной, строит планы экспансии на основные европейские рынки, включая Германию, Великобританию, Испанию, Италию и Францию.

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К концу 2025 года компания выпустит три модели кроссоверов для своих брендов Omoda и Jaecoo, включая полностью электрические, топливные и гибридные автомобили, которые будут реализовываться в Европе.

Полностью электрический Exlantix – третий бренд в списке китайского автопроизводителя – дебютирует полностью с электрическими моделями еще до начала 2025 года.

В компании заявили, что Chery не озабочена расследованием Европейской комиссии, поскольку если ее бренды будут работать так, как ожидается, она может принять решение о создании сборочного завода в Европе уже в 2024 году.

Европейская комиссия начала расследование, стоит ли вводить штрафные пошлины, чтобы защитить автопроизводителей ЕС от более дешевого импорта электромобилей из Китая.