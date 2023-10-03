Будівництво заводів в ЄС може позбавити китайського виробника від проблем з імпортом проти якого виступають європейські чиновники.

Chery, автомобільний виробник №8 у Китаї, через сповільнення внутрішнього ринку Піднебесної, будує плани щодо експансії на основні європейські ринки, включаючи Німеччину, Великобританію, Іспанію, Італію та Францію.

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До кінця 2025 року компанія випустить по три моделі кросоверів для своїх брендів Omoda та Jaecoo, включаючи повністю електричні, паливні та гібридні автомобілі, які будуть реалізовуватись у Європі.

Повністю електричний Exlantix – третій бренд у списку китайського автовиробника – дебютує з повністю електричними моделями ще до початку 2025 року.

В компанії заявили, що Chery не стурбована розслідуванням Європейської комісії, оскільки, якщо її бренди працюватимуть так, як очікується, вона може прийняти рішення про створення складального заводу в Європі вже у 2024 році.

Європейська комісія розпочала розслідування щодо того, чи варто вводити штрафні мита, щоб захистити автовиробників ЄС від дешевшого імпорту електромобілів з Китаю.