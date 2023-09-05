Раніше європейський ринок закривався від китайських виробників за допомогою суворих екологічних норм. Але з розвитком електромобілів цей бар’єр перестав діяти. Цьогорічний мюнхенський автосалон демонструє китайську загрозу європейському автопрому.

Китайські автовиробники націлені на європейський авторинок, де продажі електромобілів зросли майже на 55%, приблизно до 820 тис од. за перші сім місяців, що становить близько 13% від усіх реалізованих нових авто. Потужна присутність Китаю на Мюнхенській виставці – тому підтвердження.

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Близько 41% експонентів цьогорічного заходу мають штаб-квартири в Азії, причому це вдвічі більше китайських компаній порівняно з виставкою 2021 року, повідомляє Autоmоtive News Eurоpe.

Така експансія китайських виробників електромобілів викликала занепокоєння у представників європейської автоіндустрії. Вони вважають, що китайці підірвуть місцевих автовиробників і стануть домінувати в продажах.

Китайські виробники електромобілів на покоління випередили європейські бренди, яким доведеться важко боротися, щоб наздогнати їх, заявив генеральний директор Renault Лука де Мео.

Генеральний директор BMW Олівер Ціпсе заявив у кулуарах виставки, що китайські бренди становлять «неминучий ризик» для європейських автовиробників масового ринку. «Сегмент ринку базових автомобілів або зникне, або не буде наповнюватись європейськими виробниками», — сказав керівник BMW.

Водночас гендиректор Mercedes-Benz Ола Калленіус описав шлях до електромобільності як марафон, у якому компанія зараз лише на восьмому чи дев’ятому кілометрі.

Фабіан Брандт з консалтингової компанії Oliver Wyman сказав про цьогорічне шоу: «Те, що раніше було виставою для німецької автомобільної промисловості, щоб продемонструвати свою надзвичайно сильну позицію, тепер є зустріччю на рівних між прогресивними гравцями з усього світу, особливо Китаю».