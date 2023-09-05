Ранее европейский рынок закрывался от китайских производителей с помощью строгих экологических норм. Но с развитием электромобилей этот барьер перестал действовать. Нынешний мюнхенский автосалон демонстрирует китайскую угрозу европейскому автопрому.

Китайские автопроизводители нацелены на европейский авторынок, где продажи электромобилей выросли почти на 55%, примерно до 820 тыс. ед. за первые семь месяцев, что составляет около 13% от всех реализуемых новых авто. Мощное присутствие Китая на Мюнхенской выставке тому подтверждение.

Читайте также: НАЗК назвал Great Wall и HAVAL спонсорами войны

Около 41% экспонентов мероприятия этого года имеют штаб-квартиры в Азии, причем это вдвое больше китайских компаний по сравнению с выставкой 2021 года, сообщает Autоmоtive News Eurоpe.

Такая экспансия китайских производителей электромобилей вызвала беспокойство у представителей европейской автоиндустрии. Они полагают, что китайцы взорвут местных автопроизводителей и станут доминировать в продажах.

Китайские производители электромобилей на поколение опередили европейские бренды, которым придется тяжело сражаться, чтобы догнать их, заявил генеральный директор Renault Лука де Мео.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил в кулуарах выставки, что китайские бренды составляют "неизбежный риск" для европейских автопроизводителей массового рынка. "Сегмент рынка базовых автомобилей либо исчезнет, либо не будет наполняться европейскими производителями", - сказал руководитель BMW.

В то же время, гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус описал путь к электромобильности как марафон, в котором компания сейчас только на восьмом или девятом километре.

Фабиан Брандт из консалтинговой компании Oliver Wyman сказал о нынешнем шоу: «То, что раньше было спектаклем для немецкой автомобильной промышленности, чтобы продемонстрировать свою чрезвычайно сильную позицию, теперь является встречей на равных между прогрессивными игроками со всего мира, особенно Китая».