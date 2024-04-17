Chery випускатиме автомобілі під брендом Omoda на колишньому заводі Nissan.

Китайська компанія Chery Auto підписала угоду про створення спільного підприємства з іспанською компанією EV Motors для виробництва автомобілів на своєму першому заводі в Європі, повідомив у вівторок регіональний уряд Каталонії.

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Автомобілі будуть вироблятися на колишньому заводі Nissan, який закрився у 2021 році, старт виробництва допоможе відновити 1600 втрачених робочих місць.

Chery почне виробництво своїх автомобілів Omoda, тоді як основний акціонер EV Motors запустить виробництво власних автомобілів у четвертому кварталі, повідомила іспанська компанія. «Я розглядаю цей крок як підтвердження чіткої прихильності Chery Європі. Це рішення доводить, що Chery має серйозні наміри», — сказав у заяві Йохен Туетінг, керуючий директор Chery Europe. У п'ятницю в Барселоні запланована подія для офіційного оформлення угоди.

Іспанія – друга після Німеччини країна з виробництва автомобілів у Європі – у 2020 році запустила амбітний план із залучення виробництва електромобілів і акумуляторів у країну за рахунок коштів Європейського Союзу для усунення наслідків паніки навколо пандемії. Volkswagen і Renault є одними з компаній, які оголосили про інвестиції.

Ринок електромобілів знаходиться в розпалі агресивної цінової війни, а Європейський Союз розслідує, чи отримують китайські виробники електромобілів несправедливі державні субсидії.

Влада Іспанії не розголошує, чи пропонувала вона державну допомогу Chery, хоча уряд Каталонії заявив, що фінансуватиме навчальні програми для колишніх працівників Nissan, щоб сприяти швидкому переходу. «Прибуття Chery до Барселони допоможе Каталонії залишатися одним із головних виробників автомобілів», — сказав провідний бізнесмен регіону Роджер Торрент, який нещодавно зустрівся з керівниками Chery у Китаї.

Зацікавлення Chery колишнім заводом Nissan виникло у 2022 році, повідомили в місцевій владі. Завод був частково переданий іспанському виробнику електромотоциклів Silence та місцевим інженерним групам QEV і EV Motors, які планували перетворити його на центр електромобілів. EV Motors придбала повний корпоративний контроль над центром у березні та відіграла ключову роль у переговорах із Chery.