В китайских Chery Omoda 5 на ходу отпадает задняя ось: что делает производитель

По сети уже распространяются фото кроссовера со сломанным задним рычагом подвески. На них заметно, что поломка застала владелицу кроссовера во время движения, превратив ее Omoda 5 в неуправляемое транспортное средство. К счастью, ей удалось избежать серьезного ДТП, ведь авто двигалось с низкой скоростью.

Читайте также: Chery представила PHEV-версию флагманского кроссовера Tiggo 9

Сообщается, что после поломки, владелица оперативно связалась с Chery. Он получил ответ, что компания изучит и найдет решение за нее. Как оказалось, причиной поломки стал некачественно приваренный рычаг.

Chery обнаружила, что на производстве поставщика узлов подвески была проведена замена изношенного наконечника автоматизированного сварочного аппарата на новый, однако оборудование не было откалибровано повторно, и как следствие – сварные швы оказались ненадежными.

Несмотря на то, что Chery понадобилось всего несколько дней, чтобы найти проблему и ее решение, Департамент автомобильного транспорта Малайзии быстро объявил об отзыве 600 Omoda 5 в стране. Автопроизводитель сообщил, что отзывает все экземпляры Omoda 5, произведенные в период с 14 августа по 17 августа 2023 года. Однако, Chery считает, что только 60 авто из 600 имеют потенциальную проблему.

Также интересно: Chery готовится к строительству заводов в Европе

Сообщается, что автопроизводителей уже сообщил владельцам о проблеме. Однако, пока неизвестно, имеют ли другие Chery Omoda 5, которые продавались за пределами Малайзии, подобный дефект задней подвески.