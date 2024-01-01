Volkswagen витратить 5 мільярдів доларів для інвестицій у Rivian

Вчора компанія Rivian, оголосила про інвестиції Volkswagen у 5 мільярдів доларів. Обидві компанії працюватимуть разом над розробкою програмного забезпечення для електромобілів, причому VW забезпечить Rivian 1 мільярд доларів одразу. Додаткові 4 мільярди доларів надійдуть пізніше.

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Щоб побачити тут паралелі між Скаутом і Рівіаном, не потрібна логіка. Scout розробляє електричний пікап і позашляховик, тоді як Rivian вже має пікап і позашляховик. Це, м’яко кажучи, дивний розвиток подій, але керівник відділу стратегії та фінансових комунікацій VW Крістофер Хаусс каже нам, що зі Scout все йде за планом.

«Наше ставлення до Scout зовсім не змінилося», — сказав він. «Зараз основна увага зосереджена на наступних кроках у наших планах створення спільного підприємства з Rivian».

Щоб освіжити вашу пам’ять, у травні 2022 року VW оголосив, що відроджує американську назву позашляховиків як EV. Тизери показують позашляховик і вантажівку, обидва з яких будуть виготовлені на новому заводі в Південній Кароліні. Magna Steyr є інженерним партнером, який допомагає Scout розробити абсолютно нову платформу, яка не буде запозичувати нічого з архітектури VW MEB.

Імовірно, це також означає, що ДНК Rivian відсутня. Але ви не можете заперечувати схожість між двома компаніями. Обидва молоді — R1T випущено наприкінці 2021 року, а Scout ще навіть не має прототипу. Наразі в обох є лише два транспортні засоби, пікап і позашляховик. І обидва забирають у Volkswagen мільярди доларів.

Партнерство VW і Rivian допоможе Rivian запустити у виробництво інші моделі масового ринку, а саме нещодавно анонсовані R2 і R3. VW отримає досвід Rivian у програмному забезпеченні та електричній архітектурі, сферах, у яких німецький бренд мав проблеми. Чи досягне ця експертиза Scout Motors, ще належить з’ясувати, але ми не здивуємося, якби це стало причиною рішення VW інвестувати.

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«Завдяки нашій співпраці ми запропонуємо найкращі рішення для наших автомобілів швидше та з нижчою ціною», — сказав генеральний директор VW Group Олівер Блуме. «Ми також діємо в інтересах наших сильних брендів, які надихатимуть своїми культовими продуктами».