Volkswagen представил обновленную Jetta 2025 года

Как сообщает Motor1, обновленная Jetta получила свежий дизайн с новой решеткой радиатора и лучшее оснащение. Седан предлагается со светодиодными фарами и фирменной световой полосой Volkswagen, сочетающей фары, в высших комплектациях.

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В то же время задняя часть также получила подобное решение и новые светодиодные фонари. Стандартная комплектация предлагает 17-дюймовые колесные диски, тогда как 18-дюймовые доступны в комплектациях SEL и GLI. Кроме этого, Volkswagen расширил палитру доступных цветов, добавив Monterey Blue Pearl и Monument Gray.

Салон получил переработанный интерьер с новой панелью приборов, сенсорным модулем управления климат-контролем и 8-дюймовый экраном информационно-развлекательной системы, который теперь является стандартным для всех версий и имеет такие функции, как беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Стандартный 1,5-литровый двигатель, мощностью 158 л.с. остался без изменений, но теперь он работает исключительно с DSG. Высокопроизводительная версия Jetta GLI также использует тот же 2,0-литровый мотор на 228 л.с., однако, предлагается на выбор с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой DSG.

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Jetta GLI также имеет большие тормоза, дифференциал ограниченного трения, спортивную выхлопную систему и адаптивную подвеску DCC. Обе модели начнут продаваться в США в третьем квартале этого года.