Volkswagen представив оновлену Jetta 2025 року

Як повідомляє Motor1, оновлена Jetta отримала свіжий дизайн з новою решіткою радіатора та краще оснащення. Седан пропонується зі світлодіодними фарами та фірмовою світловою смугою Volkswagen, що поєднує фари, у вищих комплектаціях.

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Водночас задня частина також отримала подібне рішення та нові світлодіодні ліхтарі. Стандартна комплектація пропонує 17-дюймові колісні диски, тоді як 18-дюймові доступні в комплектаціях SEL і GLI. Окрім цього, Volkswagen розширив палітру доступних кольорів, додавши Monterey Blue Pearl і Monument Gray.

Салон отримав перероблений інтер’єр з новою панеллю приладів, сенсорним модулем керування клімат-контролем та 8-дюймовий екраном інформаційно-розважальної системи, який тепер є стандартним для всіх версій і має такі функції, як бездротові Apple CarPlay й Android Auto.

Стандартний 1,5-літровий двигун, потужністю 158 к.с. залишився без змін, але тепер він працює виключно з DSG. Високопродуктивна версія Jetta GLI також використовує той самий 2,0-літровий мотор на 228 к.с., проте, пропонується на вибір з шестиступеневою механікою чи семиступеневою DSG.

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Jetta GLI також має більші гальма, диференціал обмеженого тертя, спортивну вихлопну систему та адаптивну підвіску DCC. Обидві моделі почнуть продаватись у США у третьому кварталі цього року.