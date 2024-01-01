ChatGPT тепер доступний у більшості моделей Volkswagen

Голосовий асистент IDA з підтримкою ChatGPT доступний на моделях лінійки ID, а також у нових Golf, Tiguan та Passat. Як зазначає Volkswagen, він дозволяє взаємодіяти з автомобілем за допомогою природної мови.

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Окрім цього, водій може керувати системою навігації та кліматом, або отримати різні відповіді на запитання завдяки штучному інтелекту. Автовиробник каже, що ШІ може надавати інформацію про туристичні пам’ятки, звітувати про минулі футбольні турніри або допомагати розв’язувати математичні задачі.

Найголовнішою перевагою, яку надає штучний інтелект, є безпека на дорозі, адже водію не потрібно відволікатись від керування. Все що йому потрібно – просто запитати інформаційно-розважальну систему авто. Голосовий асистент активується фразою «Hello IDA» або натиснувши кнопку на кермі.

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Нейромережа не має доступу до даних автомобіля, а всі запити та відповіді одразу видаляються, аби забезпечити повну конфіденційність персональних даних. За необхідності, власник за власним бажанням може деактивувати голосовий помічник у відповідному меню налаштувань інформаційно-розважальної системи.

Volkswagen презентував перший автомобіль з ChatGPT, інтегрованим у голосовий асистент IDA, на виставці електроніки CES 2024 у січні цього року. Наразі система підтримує англійську, іспанську, чеську та німецьку мову. Очікується, що згодом компанія додасть підтримку інших мов.