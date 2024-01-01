Поліція отримала партію новеньких Skoda Octavia та Volkswagen Tiguan

Передача техніки відбулася у Львові на паркувальному майданчику навпроти управління поліції.

Естонці привезли в дарунок українським колегам 16 автомобілів Skoda Octavia та 15 Volkswagen Tiguan. Пізніше ці машини працівники поліції перегнали у прикордонні регіони Чернігівської та Житомирської областей.

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Автомобілі прибули без розпізнавальних знаків та візуальної світлової атрибутики. Поліцейським згаданих областей належить вже на місці обладнати техніку засобами зв’язку, нанести графічну символіку, встановити апаратуру звукових та світлових спецсигналів.

Фото: Нацполіція України

"Від початку повномасштабної навали ворог знищив 304 поліцейські автомобілі, ще 1 228 автівок захоплені ворогом на тимчасово окупованих територіях. Саме тому в цей важкий момент для нас цінна та важлива підтримка партнерів", – повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський

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Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев особисто керував одним з авто під час перегону до Львова. Він та його колеги для перегону техніки в Україну взяли відпустки власним коштом і у вільний від служби час доставили машину українським колегам в прикордонне місто Лева. При цьому охочих взяти відпустки для перегону автівок було в кілька раз більше, але ця місія їм випаде вже наступного разу.