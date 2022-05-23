Це перша поставка автомобілів в країну з початку війни.

Національна поліція вже давно використовує Renault Duster у своїх різноманітних підрозділах – в якості патрульних, дільничих автомобілів тощо.

Нинішня партія “Дастерів” – перша з початку вторгнення рашистів в Україну. Для потреб патрулювання їх переробили відповідно до стандартів Нацполіції – нанесли плівку на кузов, обладнали мигалками, раціями тощо. Для інших підрозділів автомобілі залишились без позначень.

Також цікаво у світі продано більше двох мільйонів "Дастерів"

Модель Duster дебютувала в 2010 році, зараз продається друге поколіня моделі. Автомобілі виробляються в Румунії.