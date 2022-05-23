Это первая поставка автомобилей в страну с начала войны.

Национальная полиция уже давно использует Renault Duster в своих разнообразных подразделениях – в качестве патрульных, участковых автомобилей.

Нынешняя партия “Дастеров” – первая с начала вторжения рашистов в Украину. Для нужд патрулирования их переработали в соответствии со стандартами Нацполиции – нанесли пленку на кузов, оборудовали мигалками, рациями и т.д. Для других подразделений автомобили остались без обозначений.

Также интересно в мире продано более двух миллионов “Дастеров”

Модель Duster дебютировала в 2010 году, сейчас продается второе поколение модели. Автомобили производятся в Румынии.