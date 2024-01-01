Полиция получила партию новеньких Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan

Передача техники состоялась во Львове на парковочной площадке напротив управления полиции.

Эстонцы привезли в подарок украинским коллегам 16 автомобилей Skoda Octavia и 15 Volkswagen Tiguan. Позже эти машины сотрудники полиции перегнали в приграничные регионы Черниговской и Житомирской областей.

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Автомобили прибыли без опознавательных знаков и визуальной световой атрибутики. Полицейским упомянутых областей предстоит уже на месте оборудовать технику средствами связи, нанести графическую символику, установить аппаратуру звуковых и световых спецсигналов.

Фото: Нацполиция Украины

"С начала полномасштабного нашествия враг уничтожил 304 полицейских автомобиля, еще 1 228 автомобилей захвачены врагом на временно оккупированных территориях. Именно поэтому в этот трудный момент для нас ценна и важна поддержка партнеров", – сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский

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Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев лично руководил одним из авто во время перегона во Львов. Он и его коллеги для перегона техники в Украину взяли отпуска за свой счет и в свободное от службы время доставили машину украинским коллегам в пограничный город Льва. При этом желающих взять отпуска для перегона автомобилей было в несколько раз больше, но эта миссия им выпадет уже в следующий раз.