Посіпаки-міньйони будуть рекламувати автомобілі Volkswagen

Як повідомляє Volkswagen, в Німеччині персонажі фільму стануть частиною стратегії з просування спеціальної лінійки моделей GOAL, створеної у співпраці з Німецьким футбольним союзом напередодні Євро-2024.

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Спеціальний пакет GOAL наразі доступний для ID.3, ID.4, ID.5, Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Golf, Golf Variant, Touran і Tiguan. Завдяки йому покупці можуть заощадити до 3700 євро порівняно з рекомендованою ціною для моделі з еквівалентним обладнанням.

Також повідомляється, що в Північній Америці, Мексиці та Латинській Америці посіпаки стануть одним з символів для просування кросовера Volkswagen Atlas, який також має назву Teramont на деяких світових ринках.

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«Міньйони симпатичні та доступні, це саме той імідж, який хоче створити бренд Volkswagen. Їх особливий гумор добре вписується в наш маркетинговий підхід до блиску в очах. Творча сила Universal Pictures, Illumination і Volkswagen має потенціал для того, щоб зробити фурор на чемпіонаті Європи з гумористичною, інноваційною та помітною кампанією», — сказала Сюзанна Франц, директор з маркетингу Volkswagen.

Фото: Freepik