Мультяшные миньоны будут рекламировать автомобили Volkswagen

Как сообщает Volkswagen, в Германии персонажи фильма станут частью стратегии по продвижению специальной линейки моделей GOAL, созданной в сотрудничестве с Немецким футбольным союзом в преддверии Евро-2024.

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Специальный пакет GOAL сейчас доступен для ID.3, ID.4, ID.5, Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Golf, Golf Variant, Touran и Tiguan. Благодаря ему покупатели могут сэкономить до 3700 евро по сравнению с рекомендованной ценой для модели с эквивалентным оборудованием.

Также сообщается, что в Северной Америке, Мексике и Латинской Америке миньоны станут одним из символов для продвижения кроссовера Volkswagen Atlas, который также имеет название Teramont на некоторых мировых рынках.

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"Миньоны симпатичные и доступные, это именно тот имидж, который хочет создать бренд Volkswagen. Их особый юмор хорошо вписывается в наш маркетинговый подход к блеску в глазах. Творческая сила Universal Pictures, Illumination и Volkswagen имеет потенциал для того, чтобы произвести фурор на чемпионате Европы с юмористической, инновационной и заметной кампанией", - сказала Сюзанна Франц, директор по маркетингу Volkswagen.

Фото: Freepik