Volkswagen Group инвестирует 60 миллиардов евро в новые ДВС

К тому же ультраправые и популистские партии достигли высокой поддержки на выборах в Европейский парламент. Одна из их основных целей после выборов – отменить ограничения на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, которое вступит в силу в 2035 году.

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Как передает Autoevolution, учитывая эти события, Volkswagen Group решила инвестировать значительную часть своего бюджета в развитие ДВС – около 64,5 миллиарда долларов.Арно Антлиц, главный операционный и финансовый директор Volkswagen Group, в своем интервью для Automotive News Europe сказал: "Будущее за электричеством, но прошлое не закончилось".

Также сообщается, что Volkswagen будет пытаться уравновесить падающий спрос на электромобили, с растущей популярностью гибридов. Это означает, что Volkswagen отказался от своего агрессивного плана полной электрификации собственного модельного ряда до 2030 года и теперь делает ставку на гибриды и PHEV.

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Подобную стратегию недавно приняли Mercedes-Benz, Aston Martin и Bentley. Компании стремились иметь собственные полностью электрические линейки до вступления в силу запрета 2035 года, однако, пересмотрели свои планы и также ставят ставку на гибридизацию.