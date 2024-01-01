Що відомо про новий Volkswagen T-Roc 2025

Нещодавно шпигуни Carscoops помітили тестовий прототип Volkswagen T-Roc другого покоління. Як повідомляється, новинка запозичить елементи дизайну від Volkswagen Tiguan, такі як світлова смуга, що поєднує матричні фари IQ.Light, інакшу решітку радіатора та вигнутий капот.

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Хромована лінія уздовж боків також присутня, проте тепер кросовер має дещо інакші крила та колісні арки. Задня частина отримала нові ліхтарі та дещо агресивніший дизайн бампера. В салоні новий T-Roc отримає 12,9-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи з вбудованим штучним інтелектом.

Подейкують, що Volkswagen прагне покращити задоволення від водіння завдяки внутрішньому освітленню, якісним матеріалам оздоблення, системою допомоги при паркуванні та покращеною шумоізоляцією.

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Ймовірно, новий T-Roc пропонуватиметься з двигунами, що використовує оновлений Volkswagen Golf, що пропонуватимуться як з шестиступеневою “механікою”, так і з семиступеневим АКПП. Повний привід буде доступний в якості опції. Також повідомляється, що виробництво химерного T-Roc Cabriolet буде припинено. Очікується, що нову генерацію T-Roc презентують в кінці цього року, або на початку наступного.