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Что известно о новом Volkswagen T-Roc 2025

Стали известны подробности о втором поколении компактного кроссовера от Volkswagen. Сообщается, что модель получит дизайн, вдохновленный Tiguan, новый главный экран информационно-развлекательной системы и электрифицированные силовые агрегаты от Golf.
Стало известно, каким будет новый Volkswagen T-Roc: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Неофициальное изображение Volkswagen T-Roc второго поколения

Даниил Северенчук
logo10 июня, 14:30
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Недавно шпионы Carscoops заметили тестовый прототип Volkswagen T-Roc второго поколения. Как сообщается, новинка позаимствует элементы дизайна от Volkswagen Tiguan, такие, как световая полоса, сочетающая матричные фары IQ.Light, иную решетку радиатора и изогнутый капот.

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Хромированная линия вдоль боков также присутствует, однако теперь кроссовер имеет несколько иные крылья и колесные арки. Задняя часть получила новые фонари и несколько агрессивный дизайн бампера. В салоне новый T-Roc получит 12,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы со встроенным искусственным интеллектом.

Поговаривают, что Volkswagen стремится улучшить удовольствие от вождения благодаря внутреннему освещению, качественным материалам отделки, системой помощи при парковке и улучшенной шумоизоляцией.

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Вероятно, новый T-Roc будет предлагаться с двигателями, что использует обновленный Volkswagen Golf, что будут предлагаться как с шестиступенчатой “механикой”, так и с семиступенчатым АКПП. Полный привод будет доступен в качестве опции. Также сообщается, что производство причудливого T-Roc Cabriolet будет прекращено. Ожидается, что новую генерацию T-Roc презентуют в конце этого года, или в начале следующего.

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