Volkswagen раскрыл характеристики новых ID7 GTX и ID7 Pro S

Volkswagen расширил линейку ID.7, представив две новые версии, которые будут доступны в кузове фастбек и универсал. Модели GTX имеют полный привод, а Pro S предлагаются исключительно с одним электромотором на задней оси. Новинки оснащены аккумулятором емкостью в 86 кВт/ч.

Читайте также: Еще больше Volkswagen: украинцы массово завозят подержанные автомобили этого концерна

В исполнении ID.7 GTX она способна предложить до 595 км прогнозируемого запаса хода, а в GTX Tourer, ID.7 Pro S и Tourer Pro S запас хода составляет 585, 709 и 690 км соответственно. Аккумуляторная батарея поддерживает зарядку до 200 кВт. Автопроизводитель говорит, что ее можно зарядить от 10 до 80% всего за 26 минут.

Узнать версию GTX можно по 20-дюймовым колесным дискам, новыми матричными фарами IQ.LIGHT LED, логотипами с подсветкой и уникальными дневными ходовыми огнями, которые были созданы специально для этих моделей.

Также интересно: Новый Volkswagen Atlas заметили во время тестирования

В стандартное оснащение также входят уникальные элементы интерьера, такие как сиденья с перфорацией GTX на спинках, красная контрастная строчка на панелях и руле, а также проекционный дисплей и информационно-развлекательная система с интегрированным Chat GPT. Объем багажника моделей в кузове фастбек составляет 532 литра, а в кузове Tourer – 603 литра.

Как сообщает Volkswagen, старт продаж начнется с 6 июня. Стоимость моделей в Германии начинается от 63 155 евро за ID.7 GTX и от 63 955 евро за GTX Tourer, тогда как ID.7 Pro S и ID.7 Tourer Pro S будут стоить от 58 985 и 59 785 евро соответственно.