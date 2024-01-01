Еще больше Volkswagen: украинцы массово завозят подержанные автомобили этого концерна

В мае 2024 года в Украину из-за границы привезли и поставили на украинские номера 20 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 674 авто больше, чем в апреле, утверждают в Институте исследований авторынка. Такой показатель больше на 20,1%, чем был в мае-2023, и также несколько больше, чем был месяцем ранее - на 3,6%.

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Самые популярные марки

Как и в сегменте внутренних перепродаж, рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек мая традиционно возглавил бренд Volkswagen, и в очередной раз с уверенным отрывом от соперников по количеству и долей на рынке. Автомобилей со значком VW зарегистрировали 3,1 тысячи, что составило 15,5% от общего количества.

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Второе место продолжает удерживать Audi, с результатом 1,9 тыс. первых регистраций и долей 9,3%. На третьем месте - Nissan (7,7%, 1,5 тыс.), далее - Renault с результатом 1,3 тыс. и долей 6,6%. Пятое место у Ford (6%, 1,2 тыс. шт.).



Топ-20 самых популярных марок среди импортируемых легковых авто с пробегом в мае 2024 года

Самые популярные модели

Лидером "свежепригнанных" подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В мае таких привезли 983 шт. Помогает ему держать первенство наличие электрической версии e-Golf, которую мы учитываем в общее количество, как такую, отличающуюся только типом силовой установки, а по этому параметру модели в рейтингах не разделены.

На втором месте Skoda Octavia (648 шт.), на третьем - Volkswagen Passat (576 шт.). Четвертый в списке Voklswagen Tiguan, которых "пригнали" и подали на первую регистрацию в количестве 562 авто, что позволило этому кроссоверу на этот раз подняться на одну строчку выше. Таким образом, в первой четверке наиболее популярных моделей все произведенные концерном Volkswagen AG.

Замыкает пятерку лидеров "свежепригнанных" легковушек Renault Megane с итогом 503 автомобиля.



Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом в мае 2024 г.

В Топ-20 мая, как и в несколько предыдущих месяцев, присутствуют три электромобиля: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla - Model Y. Кроме них в общий зачет учтены электрические Volkswagen e-Golf, которые пополнили наш автопарк в количестве 217 штук.

Способствуют импорту электрических авто "нулевая" ставка растаможки и отсутствие сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации. Также к этому перечню можно добавить и фактор экономии на топливе, цены на которое довольно ощутимы.

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Стоит учитывать то, что между растаможкой и первой регистрацией, которая учитывается в этом обзоре, проходит определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев (если, например авто из США требует ремонта). Поэтому обрабатывая именно первые регистрации мы видим итоги импорта с определенным опозданием, особенно в отношении автомобилей из стран Америки, Китая и Кореи.

О грузовых электромобилях, которые недавно получили льготы в виде отсутствия НДС на них. До сих пор эти изменения правил импорта не слишком сказывались на объемах их импорта. В мае таких прибыло 67 шт., несколько больше, чем, к примеру, было в марте (47 шт.), феврале (19 шт.) и январе (25 шт.) этого года.