Ще більше Volkswagen: українці масово завозять вживані авто цього концерну

У травні 2024 року Україну з-за кордону привезли і поставили на українські номера 20 тисяч вживаних легкових авто. Це на 674 авто більше, ніж у квітні, стверджують в Інституті досліджень авторинку. Такий показник більший на 20,1%, ніж був у травні-2023, і також дещо більший, ніж був місяцем раніше — на 3,6%.

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Найпопулярніші марки

Як і в сегменті внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків травня традиційно очолив бренд Volkswagen, і вкотре з впевненим відривом від суперників за кількістю та часткою на ринку. Автомобілів зі значком VW зареєстрували 3,1 тисячі, що склало 15,5% від загальної кількості.

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Друге місце продовжує утримувати Audi, з результатом 1,9 тис. перших реєстрацій та часткою 9,3%. На третьому місці — Nissan (7,7%, 1,5 тис.), далі — Renault з результатом 1,3 тис. та часткою 6,6%. П’яте місце у Ford (6%, 1,2 тис. шт.).



Топ-20 найпопулярніших марок серед імпортованих легкових авто з пробігом у травні 2024 року

Найпопулярніші моделі

Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У травні таких привезли 983 шт. Допомагає йому тримати першість наявність електричної версії e-Golf, яку ми враховуємо до загальної кількості, як таку, що відрізняється лише типом силової установки, а за цим параметром моделі у рейтингах не розділені.

На другому місці Skoda Octavia (648 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (576 шт.). Четвертий у списку Voklswagen Tiguan, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 562 авто, що дозволило цьому кросоверу цього разу піднятися на одну сходинку вище. Таким чином, у першій четвірці найбільш популярних моделей всі вироблені концерном Volkswagen AG.

Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Renault Megane з підсумком 503 автомобілі.



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом у травні 2024 р.

У Топ-20 травня, як і у кілька попередніх місяців, присутні три електромобілі: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та ще одна Tesla — Model Y. Крім них до загального заліку враховані електричні Volkswagen e-Golf, які поповнили наш автопарк у кількості 217 штук.

Сприяють імпорту електричних авто «нульова» ставка розмитнення та відсутність збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації. Також до цього переліку можна додати й фактор економії на пальному, ціни на яке доволі відчутні.

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Варто враховувати те, що між розмитненням та першою реєстрацією, яка обліковується у цьому огляді, проходить певний час — від кількох днів до кількох місяців (якщо, наприклад авто зі США потребує ремонту). Тому опрацьовуючи саме перші реєстрації ми бачимо підсумки імпорту з певним запізненням, особливо стосовно автомобілів з країн Америки, Китаю та Кореї.

Про вантажні електромобілі, які нещодавно отримали пільги у вигляді скасування ПДВ на них. Досі ці зміни правил імпорту не надто позначалися на обсягах їхнього імпорту. У травні таких прибуло 67 шт., дещо більше, ніж, до прикладу, було у березні (47 шт.), лютому (19 шт.) та січні (25 шт.) цього року.