Ринок нових авто у травні здивував об'ємами

В травні українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових авто. Це на 8% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром. Якщо порівнювати з результатами інших минулих періодів, то фіксується спад – відносно довоєнного травня 2021 року аж на на 35%, а відносно квітня 2024-го – лише на 4%.

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Серед брендів лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota – 928 од. Її показник більш ніж вдвічі більший, аніж у найближчого конкурента – Renault (440 од). Щобільше, найбільш популярних в модельній гамі Toyota, кросоверів RAV-4, у травні придбали більше, аніж будь-яких автомобілів інших марок – 475 одиниць.

Третій результат у BMW через розпродаж за зниженою ціною седанів 3 серії (418 шт). Також в ТОП-5 травня потрапили VW (389 шт, однак тут пораховані не лише офіційні, але й “сірі” з ID.4 з Китаю) та Skoda (318 шт.).

Всього з початку року в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Тобто поки що про жодний спад ринку не йдеться.