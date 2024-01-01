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Рынок новых авто в мае удивил объемами

Несмотря на пессимистические прогнозы относительно продаж новых авто в Украине, показатели мая удивили стабильностью. Главный "виновник" - Toyota, этих автомобилей продалось более чем вдвое больше, чем ближайшего конкурента.
Продажи новых авто в мае 2024 года - Auto24

ФОТО: Тойота|

Новых Toyota продали в мае почти тысячу единиц

Сергей Матусяк
logo1 июня, 12:05
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В мае украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% больше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. Если сравнивать с результатами других прошлых периодов, то фиксируется спад – относительно довоенного мая 2021 года на целых 35%, а относительно апреля 2024-го – только на 4%.

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Среди брендов лидерство на рынке новых машин удерживает японская марка Toyota – 928 ед. Ее показатель более чем вдвое больше, чем у ближайшего конкурента – Renault (440 ед). Более того, наиболее популярных в модельной гамме Toyota, кроссоверов RAV-4, в мае приобрели больше, чем любых автомобилей других марок – 475 единиц.

Третий результат у BMW из-за распродажи по сниженной цене седанов 3 серии (418 шт). Также в ТОП-5 мая попали VW (389 шт, однако здесь посчитаны не только официальные, но и “серые” с ID.4 из Китая) и Skoda (318 шт.).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 27,7 тыс. новых легковых авто, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года. То есть пока ни о каком спаде рынка речь не идет.

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