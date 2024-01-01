Рынок новых авто в мае удивил объемами

В мае украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% больше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. Если сравнивать с результатами других прошлых периодов, то фиксируется спад – относительно довоенного мая 2021 года на целых 35%, а относительно апреля 2024-го – только на 4%.

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Среди брендов лидерство на рынке новых машин удерживает японская марка Toyota – 928 ед. Ее показатель более чем вдвое больше, чем у ближайшего конкурента – Renault (440 ед). Более того, наиболее популярных в модельной гамме Toyota, кроссоверов RAV-4, в мае приобрели больше, чем любых автомобилей других марок – 475 единиц.

Третий результат у BMW из-за распродажи по сниженной цене седанов 3 серии (418 шт). Также в ТОП-5 мая попали VW (389 шт, однако здесь посчитаны не только официальные, но и “серые” с ID.4 из Китая) и Skoda (318 шт.).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 27,7 тыс. новых легковых авто, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года. То есть пока ни о каком спаде рынка речь не идет.