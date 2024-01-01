Новый Volkswagen Atlas заметили во время тестирований

Как сообщает Carcoops, шпионы заметили новый Atlas, (также известный под названием Teramont на рынке Китая), во время тестирования в Альпах. Тестовый прототип имел значительные изменения в дизайне, хоть и напоминает актуальную генерации.

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В частности, кроссовер получил иной передний бампер с большими вентиляционными отверстиями и новым блоком освещения, более короткие крылья и плавные линии кузова. Также прототип май фейковые ручки дверей, вероятно из-за того, что серийная модель получит вмонтированные ручки.

Фотографий задней части нет, но можно ожидать, что новая генерация будет иметь другие фонари, бампер, и крышку багажника. Каким будет салон новинки также неизвестно, однако поговаривают, что он будет выполнен в стиле новых моделей, подобно Tiguan.

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Вероятно, в качестве силовой установки новый Atlas получит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с гибридной установкой, или без нее. По слухам, дебют Volkswagen Atlas нового поколения запланирован на 2026 год.