Volkswagen показал на видео новый Transporter T7

Немецкий производитель уже обнародовал много информации о будущем Volkswagen Transporter T7. Мы знаем размеры и грузоподъемность фургона, а также первые ценники и подробности о двигателях. Теперь Volkswagen показал частичку внешнего вида, рассказывают в auto.cz.

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Уже давно не секрет, что новый Transporter будет построен на базе Ford Transit Custom, благодаря сотрудничеству Volkswagen и Ford в создании новых универсальных моделей. И хотя в дизайн не слишком важен в фургонах, но Volkswagen постарался сделать так, чтобы его модель не путали с конкурентом, а точнее с его братом.

Поколение T7 черпает вдохновение для дизайна из прошлого и будет базироваться на своих предшественниках. Изображение, которое предоставил производитель, подтверждает, что передняя панель будет существенно отличаться Multivan T7 – так VW визуально отделит утилитарный Transporter от пассажирского минивэна на платформе MQB.



Автопроизводитель заявляет, что, элементы дизайна T5 мы можем увидеть в форме решетки радиатора, а сходство с T6.1 – в дизайне фар. Длинная рельефная линия, тянущаяся от фар по всей стороне фургона до задней части, указывает на оригинальный T1.

В версиях с дизельным двигателем и гибридом, подключаемых к электросети, T7 сохраняет доступ к крышке бензобака в зоне средней стойки возле двери водителя. Крышку зарядного гнезда плагин-гибридов и чисто электрических вариантов можно найти в передней части нового Transporter под правой фарой. Наконец, сзади фургон снова предложит опцию пятой двери, которая складывается, или, альтернативно, пару дверей-стулок.



Новый Volkswagen Transporter недалек от полной презентации. Выставка запланирована на сентябрь этого года. Продажи в Германии начнутся в начале следующего года, хотя бренд уже запустил официальный конфигуратор для местного рынка.