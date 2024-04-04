Продолжается постепенное анонсирование нового Volkswagen Transporter, который дебютирует осенью на Международном автосалоне в Германии.

Модель будет значительно длиннее и шире предшественника, породнится с Ford Transit и получит широкую линейку силовых установок – дизельные, гибридные и полностью электрические.

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Колесная база Transporter вырастет на 97 миллиметров, до 3100, а общая длина – на 146 миллиметров, до 5050. Будет и "длиннобазный" вариант с 3500 миллиметрами между осями и общей длиной 5450 миллиметров. Ширина увеличится на 128 миллиметров, благодаря чему в фургон легко поместятся стандартные евро-паллеты. Грузовой отсек будет длиннее на 61 миллиметр.

Новые габариты позволят перевозить до 5,8 м3 груза в обычном варианте, а в версии с длинной колесной базой и высокой крышей – до девяти кубометров. Максимальная грузоподъемность составит 1,33 тонны, а масса прицепа, буксируемого, - 2,8 тонны.

Салон станет более современным, но обойдется без кардинальных изменений: там разместят 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и экран медиасистемы диагональю 13 дюймов. Также обновится руль, который оснастят кнопками для более легкого управления в перчатках. В отсек для смартфона можно будет добавить беспроводную зарядку за дополнительную плату. Отделка – ткань или два варианта кожзаменителя.

Transporter предложат в нескольких версиях, включая цельнометаллический фургон и грузопассажирский Kombi. В линейку двигателей войдут дизельные моторы мощностью до 170 л.с., 233-сильный плагин-гибрид и полностью электрические силовые установки, самая мощная из которых разовьет до 286 "лошадок".