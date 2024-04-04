Триває поступове анонсування нового Volkswagen Transporter, який дебютує восени на Міжнародному автосалоні в Німеччині.

Модель буде значно довшою та ширшою за попередника, порідниться з Ford Transit та отримає широку лінійку силових установок – дизельні, гібридні та повністю електричні.

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Колісна база Transporter зросте на 97 міліметрів, до 3100, а загальна довжина – на 146 міліметрів, до 5050. Буде і «довгобазний» варіант з 3500 міліметрами між осями та загальною довжиною 5450 міліметрів. Ширина збільшиться на 128 міліметрів, завдяки чому у фургон легко помістяться стандартні євро-палети. Вантажний відсік буде довшим на 61 міліметр.

Нові габарити дозволять перевозити до 5,8 м3 вантажу у звичайному варіанті, а у версії з довгою колісною базою та високим дахом – до дев’яти кубометрів. Максимальна вантажність складе 1,33 тонни, а маса причепа, що буксирується, — 2,8 тонни.

Салон стане сучаснішим, але обійдеться без кардинальних змін: там розмістять 12,3-дюймову цифрову панель приладів та екран медіасистеми діагоналлю 13 дюймів. Також оновиться кермо, яке оснастять кнопками для легшого керування в рукавичках. У відсік для смартфона можна буде додати бездротову зарядку за додаткову плату. Оздоблення – тканина або два варіанти шкірозамінника.

Transporter запропонують у кількох версіях, включно з цілометалевим фургоном та вантажно-пасажирським Kombi. У лінійку двигунів увійдуть дизельні мотори потужністю до 170 к.с., 233-сильний плагін-гібрид і повністю електричні силові установки, найпотужніша з яких розвине до 286 «конячок».