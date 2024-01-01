Volkswagen показав на відео новий Transporter T7

Німецький виробник вже оприлюднив багато інформації про майбутній Volkswagen Transporter T7. Ми знаємо розміри та вантажопідйомність фургона, а також перші цінники та подробиці про двигуни. Тепер Volkswagen показав частинку зовнішнього вигляду, розповідають в auto.cz.

Також цікаво як пройшов краш-тест VW Tiguan

Вже давно не секрет, що новий Transporter буде побудований на базі Ford Transit Custom, завдяки співпраці Volkswagen і Ford у створенні нових універсальних моделей. І хоча в дизайн не надто важливий у фургонах, але Volkswagen постарався зробити так, щоб його модель не плутали з конкурентом, а точніше з його братом.

Покоління T7 черпає натхнення для дизайну з минулого та базуватиметься на своїх попередниках. Зображення, яке надав виробник, підтверджує, що передня панель буде суттєво відрізнятися Multivan T7 – ​​так VW візуально відокремить утилітарний Transporter від пасажирського мінівена на платформі MQB.



Автовиробник заявляє, що, елементи дизайну T5 ми можемо побачити у формі решітки радіатора, а схожість з T6.1 – в дизайні фар. Довга рельєфна лінія, що тягнеться від фар по всій стороні фургона до задньої частини, вказує на оригінальний T1.

У версіях з дизельним двигуном і гібридом, що підключаються до електромережі, T7 зберігає доступ до кришки бензобака в зоні середньої стійки біля дверей водія. Кришку зарядного гнізда плагін-гібридів і чисто електричних варіантів можна знайти в передній частині нового Transporter під правою фарою. Нарешті, позаду фургон знову запропонує опцію п’ятих дверей, які складаються, або, альтернативно, пару дверей-стулок.



Новий Volkswagen Transporter недалекий від повної презентації. Вистава запланована на вересень цього року. Продажі в Німеччині розпочнуться на початку наступного року, хоча бренд уже запустив офіційний конфігуратор для місцевого ринку.