Як пройшли краш-тест популярні в Україні Volkswagen Tiguan та Zeekr

Volkswagen Tiguan – один з найпопулярніших сімейних кросоверів в Європі. У 2023 році було продано приблизно 169 000 одиниць Tiguan, тому кросовер потрапив у десятку лідерів продажів під номером 8. Як повідомляє Euro NCAP, модель чудово пройшла усі перевірки й набрала 5 зірок.

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Відмінний результат також продемонстрував електричний мінівен Maxus MIFA 7, який влітку почне продаватись в Європі. Він був створений підрозділом, що належить SAIC Motor. Модель має батареєю на 90 кВт-год, що здатна забезпечити 479 км запасу ходу.

Водночас Ford Toureno Custom пройшов тест на скромніший бал. Він значно доступніший за свого китайського конкурента, адже є легковим варіантом фургона Ford Transit Custom. Фургон від Ford отримав лише 3 зірки від експертів у стандартному виконанні й 4 зірки з додатковим пакетом безпеки.

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Однак, найбільш інтригуючим виявися результат двох моделей від китайського бренду Zeekr, який з’явився у 2021 році. Лінійка автовиробника поки налічує лише три моделі, проте вони мають чудовий показник продажів в Китаї.

Результат перевірки розкішного хетчбека преміумкласу Zeekr 001 та компактного кросовера Zeekr X виявився відмінним. Обидві моделі приємно вразили експертів й отримали 5 зірок.

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До того ж електромобілі також оцінили за рейтингом Green NCAP, де вони показали найкращі оцінки: Zeekr 001 – 95%, а Zeekr X – 96%. Також, відповідно до протоколів випробувань 2022 року, експерти додатково перевірили Renault Scenic E-Tech. Як і його брат - Renault Megane E-Tech, він отримав 5 зірок.