Як обміняти електронні документи водія на пластикові

Україна — перша країна у світі, де можна використовувати лише електронний документ без виготовлення пластикового бланка. Мова йде про е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які відображаються у застосунку Дія.

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Вони є повноцінною альтернативою пластикових документів та дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію. Однак електронні документи дійсні лише на території України. Поки що міжнародне законодавство у сфері дорожнього руху не регулює використання цифрових документів.

Е-посвідчення водія можна отримати у сервісному центрі МВС, або замовити онлайн через застосунок Дія чи Кабінет водія. Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна отримати у сервісному центрі МВС або у застосунку Дія при перереєстрації авто. Електронні документи містять свої серії та номери та відображаються в електронних реєстрах.

Часто до сервісних центрів МВС громадяни звертаються з проханням виготовити дублікат електронного документа на бланку. Але такої процедури не передбачено. Для того, аби отримати пластиковий документ, потрібно обміняти електронний.

Як обміняти е-посвідчення водія?

Замовити обмін посвідчення водія в Україні можливо трьома способами:

офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок Дія.

Аби обміняти електронне водійське посвідчення на пластикове у сервісному центрі МВС, потрібно мати при собі паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків, пред’явити посвідчення в Дії та оплатити послугу обміну посвідчення та вартість бланка. Це вартуватиме орієнтовно 572 гривні. Після обміну буде виданий документ з новим номером та серією.

Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу?

Часто при перереєстрації авто в Дії громадяни замовляють електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Аби його обміняти на пластикове, потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, взяти талон на перереєстрацію транспортного засобу та оформити нове свідоцтво. Для отримання послуги потрібні такі документи: паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Дії. Також потрібно буде сплатити за послугу перереєстрації та бланкову продукцію — орієнтовна вартість 836 гривень.