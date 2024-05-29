Как обменять электронные документы водителя на пластиковые

Украина - первая страна в мире, где можно использовать только электронный документ без изготовления пластикового бланка. Речь идет о е-удостоверении водителя и е-свидетельства о регистрации транспортного средства, которые отображаются в приложении Дія.

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Они являются полноценной альтернативой пластиковых документов и позволяют гражданам не платить за бланковую продукцию. Однако электронные документы действительны только на территории Украины. Пока международное законодательство в сфере дорожного движения не регулирует использование цифровых документов.

Е-удостоверение водителя можно получить в сервисном центре МВД, или заказать онлайн через приложение Дія или Кабинет водителя. Е-свидетельство о регистрации транспортного средства можно получить в сервисном центре МВД или в приложении Дія при перерегистрации авто. Электронные документы содержат свои серии и номера и отображаются в электронных реестрах.

Часто в сервисные центры МВД граждане обращаются с просьбой изготовить дубликат электронного документа на бланке. Но такой процедуры не предусмотрено. Для того чтобы получить пластиковый документ, нужно обменять электронный.

Как обменять е-удостоверение водителя?

Заказать обмен водительского удостоверения в Украине возможно тремя способами:

офлайн в любом удобном сервисном центре МВД;

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение Дія.

Чтобы обменять электронное водительское удостоверение на пластиковое в сервисном центре МВД, нужно иметь при себе паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, предъявить удостоверение в Дії и оплатить услугу обмена удостоверения и стоимость бланка. Это будет стоить ориентировочно 572 гривны. После обмена будет выдан документ с новым номером и серией.

Как обменять е-свидетельство о регистрации транспортного средства?

Часто при перерегистрации авто в Дії граждане заказывают электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке. Чтобы его обменять на пластиковое, нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, взять талон на перерегистрацию транспортного средства и оформить новое свидетельство. Для получения услуги нужны такие документы: паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации транспортного средства в Дії. Также нужно будет оплатить услугу перерегистрации и бланковую продукцию - ориентировочная стоимость 836 гривен.