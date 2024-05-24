Не все документы из Дії можно предъявить в сервисных центрах МВД

Представьте ситуацию, вы взяли талон на перерегистрацию авто, и уже по дороге в сервисный центр МВД понимаете, что забыли дома паспорт. Без паники. Если у вас паспорт гражданина Украины в формате ID-карты, вы можете показать его администратору сервисного центра в электронном варианте в приложении Дія.

Читайте также: Переоформление авто в Дії приостановлено

При обмене водительского удостоверения не обязательно иметь с собой физический паспорт гражданина Украины в формате ID-карты или паспорт для выезда за границу. Достаточно иметь эти документы в Дії.

Также в сервисном центре МВД при получении услуги можно показать выписку о месте регистрации проживания или справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица в электронной форме в приложении Дія.

Однако некоторые услуги до сих пор предоставляются только при наличии физических документов, а не электронных. К примеру, для обмена водительского удостоверения нужен пластиковый бланк старого удостоверения. Поскольку при обмене, документ сдается в архив. Если водительское удостоверение было утеряно или похищено, в таком случае предоставляется услуга восстановления водительского удостоверения, а не обмен. То есть предоставлять электронный вариант документа не нужно. Исключением является наличие электронного водительского удостоверения (е-удостоверение). Его обмен осуществляется при предъявлении документа в приложении Дія.

Читайте также: Парламент снова рассмотрел растаможку авто в "Дії"

Для регистрационных действий тоже до сих пор нужен пластиковый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. К примеру, если документ был утерян, а владелец хочет продать машину, то в таком случае нужно восстановить пластиковое свидетельство и только тогда можно будет перерегистрировать авто. При перерегистрации машины предоставить администратору документ с Дії могут владельцы только электронных свидетельств (е-свидетельств) о регистрации транспортных средств, в которых не предусмотрено наличие пластика.

Напоминаем, документами с Дії можно пользоваться на всей территории Украины. А вот международное законодательство в сфере дорожного движения пока не регулирует использование цифровых документов. Поэтому тем, кому посчастливится выехать за границу, нужно будет иметь пластиковый аналог водительского удостоверения и/или свидетельства о регистрации транспортного средства.