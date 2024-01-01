Переоформление авто в Дии приостановлено

Сервис замены водительского удостоверения и купли-продажи авто в Дії приостановлен из-за обновления реквизитов и изменения стоимости услуг.

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"С 24 по 27 мая сервисы будут недоступны. Главный сервисный центр МВД заменит реквизиты для оплаты счетов. И уже во вторник 28.05 снова сможете обновить удостоверение или перерегистрировать авто в Дии за несколько кликов", - сказано в Telegram-канале Дии.