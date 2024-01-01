Переоформлення авто в Дії призупинено

Сервіс заміни посвідчення водія та купівлі-продажу авто в Дії призупинено через оновлення реквізитів та змінення вартості послуг.

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«З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними. Головний сервісний центр МВС замінить реквізити для оплати рахунків. І вже у вівторок 28.05 знову зможете оновити посвідчення або перереєструвати авто в Дії за кілька кліків», - сказано у Telegram-каналі Дії.