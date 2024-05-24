Не всі документи з Дії можна пред’явити в сервісних центрах МВС

Уявіть ситуацію, ви взяли талон на перереєстрацію авто, і вже по дорозі до сервісного центру МВС розумієте, що забули вдома паспорт. Без паніки. Якщо у вас паспорт громадянина України у форматі ID-картки, ви можете показати його адміністратору сервісного центру в електронному варіанті у додатку Дія.

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При обміні посвідчення водія не обов’язково мати з собою фізичний паспорт громадянина України у форматі ID-картки або паспорт для виїзду за кордон. Достатньо мати ці документи у Дії.

Також у сервісному центрі МВС при отриманні послуги можна показати витяг про місце реєстрації проживання або довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в електронній формі в застосунку Дія.

Проте деякі послуги досі надаються лише при наявності фізичних документів, а не електронних. До прикладу, для обміну посвідчення водія потрібен пластиковий бланк старого посвідчення. Оскільки при обміні документ здається в архів.

Якщо водійське посвідчення було загублене чи викрадене, у такому випадку надається послуга відновлення посвідчення водія, а не обмін. Тобто надавати електронний варіант документа не потрібно.

Виключенням є наявність електронного посвідчення водія (е-посвідчення). Його обмін здійснюється при пред’явленні документа у застосунку Дія.

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Для реєстраційних дій теж досі потрібен пластиковий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Приміром, якщо документ був загублений, а власник хоче продати автівку, то у такому випадку потрібно відновити пластикове свідоцтво і лише тоді можна буде перереєстровувати авто.

При перереєстрації машини надати адміністратору документ з Дії можуть власники лише електронних свідоцтв (е-свідоцтв) про реєстрацію транспортних засобів, у яких не передбачено наявність пластика.

Нагадуємо, документами з Дії можна користуватися на всій території України. А от міжнародне законодавство у сфері дорожнього руху поки не регулює використання цифрових документів. Тому тим, кому пощастить виїхати за кордон, потрібно буде мати пластиковий аналог посвідчення водія та/чи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.