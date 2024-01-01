Как прошли краш-тест популярные в Украине Volkswagen Tiguan и Zeekr

Volkswagen Tiguan, который является одним из самых популярных семейных кроссоверов в Европе. В 2023 году было продано примерно 169 000 единиц Tiguan, поэтому кроссовер попал в десятку лидеров продаж под номером 8. Как сообщает Euro NCAP, модель отлично прошла все проверки и набрала 5 звезд.

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Отличный результат также продемонстрировал электрический минивэн Maxus MIFA 7, который летом начнет продаваться в Европе. Он был создан подразделением, принадлежащего SAIC Motor. Модель имеет батареей на 90 кВт-ч, что способна обеспечить 479 км запаса хода.

В то же время Ford Toureno Custom прошел тест на значительно более скромный балл. Он значительно доступнее своего китайского конкурента, ведь является легковым вариантом фургона Ford Transit Custom. Фургон от Ford получил лишь 3 звезды от экспертов в стандартном исполнении и 4 звезды с дополнительным пакетом безопасности.

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Однако, наиболее интригующим оказался результат двух моделей от китайского бренда Zeekr, который появился в 2021 году. Линейка автопроизводителя пока насчитывает лишь три модели, однако они имеют отличный показатель продаж в Китае.

Результат проверки роскошного хэтчбека премиум-класса Zeekr 001 и компактного кроссовера Zeekr X оказался отличным. Обе модели приятно впечатлили экспертов и получили 5 звезд.

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К тому же электромобили также оценили по рейтингу Green NCAP, где они показали лучшие оценки: Zeekr 001 – 95%, а Zeekr X – 96%. Также, в соответствии с протоколами испытаний 2022 года, эксперты дополнительно проверили Renault Scenic E-Tech. Как и его брат - Renault Megane E-Tech, он получил 5 звезд.