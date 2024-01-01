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Новий Volkswagen Atlas помітили під час тестувань

Шпигунам вдалось зробити декілька фото нового Volkswagen Atlas, який представники компанії закамуфлювали під виглядом поточної моделі. Очікується, що друге покоління кросовера дебютує в 2026 році.
Шпигуни помітили Volkswagen Atlas нового покоління - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип нового Volkswagen Atlas

Данило Северенчук
logo31 травня, 18:30
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Як повідомляє Carcoops, шпигуни помітили новий Atlas, (також відомий під назвою Teramont на ринку Китаю), під час тестувань в Альпах. Тестовий прототип мав значні зміни в дизайні, хоч і нагадує актуальну генерації.

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Зокрема, кросовер отримав інакший передній бампер з більшими вентиляційними отворами й новим блоком освітлення, коротші крила й плавніші лінії кузова. Також прототип май фейкові ручки дверей, ймовірно через те, що серійна модель отримає вмонтовані ручки.

Фотографій задньої частини немає, але можна очікувати, що нова генерація матиме інші ліхтарі, бампер, та кришку багажника. Яким буде салон новинки також невідомо, проте подейкують, що він буде виконаний у стилі нових моделей, подібно до Tiguan.

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Ймовірно, в якості силової установки новий Atlas отримає 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом з гібридною установкою, або без неї. За чутками, дебют Volkswagen Atlas нового покоління запланований на 2026 рік.

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