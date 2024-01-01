Новий Volkswagen Atlas помітили під час тестувань

Як повідомляє Carcoops, шпигуни помітили новий Atlas, (також відомий під назвою Teramont на ринку Китаю), під час тестувань в Альпах. Тестовий прототип мав значні зміни в дизайні, хоч і нагадує актуальну генерації.

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Зокрема, кросовер отримав інакший передній бампер з більшими вентиляційними отворами й новим блоком освітлення, коротші крила й плавніші лінії кузова. Також прототип май фейкові ручки дверей, ймовірно через те, що серійна модель отримає вмонтовані ручки.

Фотографій задньої частини немає, але можна очікувати, що нова генерація матиме інші ліхтарі, бампер, та кришку багажника. Яким буде салон новинки також невідомо, проте подейкують, що він буде виконаний у стилі нових моделей, подібно до Tiguan.

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Ймовірно, в якості силової установки новий Atlas отримає 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом з гібридною установкою, або без неї. За чутками, дебют Volkswagen Atlas нового покоління запланований на 2026 рік.