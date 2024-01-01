Volkswagen розкрив характеристики нових ID.7 GTX та ID.7 Pro S

Volkswagen розширив лінійку ID.7, представивши дві нові версії, які будуть доступні в кузові фастбек та універсал. Моделі GTX мають повний привід, а Pro S пропонуються виключно з одним електромотором на задній осі. Новинки оснащено акумулятором ємністю в 86 кВт/год.

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У виконанні ID.7 GTX вона здатна запропонувати до 595 км прогнозованого запасу ходу, а у GTX Tourer, ID.7 Pro S та Tourer Pro S запас ходу становить 585, 709 та 690 км відповідно. Акумуляторна батарея підтримує зарядку до 200 кВт. Автовиробник каже, що її можна зарядити від 10 до 80% всього за 26 хвилин.

Впізнати версію GTX можна за 20-дюймовим колісними дисками, новими матричними фарами IQ.LIGHT LED, логотипами з підсвіткою та унікальними денними ходовими вогнями, які були створені спеціально для цих моделей.

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До стандартного оснащення також входять унікальні елементи інтер’єру, такі як сидіння з перфорацією GTX на спинках, червона контрастна строчка на панелях та кермі, а також проєкційний дисплей та інформаційно-розважальна система з інтегрованим Chat GPT. Об’єм багажника моделей у кузові фастбек становить 532 літри, а у кузові Tourer – 603 літри.

Як повідомляє Volkswagen, старт продажів почнеться з 6 червня. Вартість моделей в Німеччині починається від 63 155 євро за ID.7 GTX й від 63 955 євро за GTX Tourer, тоді як ID.7 Pro S та ID.7 Tourer Pro S коштуватимуть від 58 985 й 59 785 євро відповідно.