Volkswagen готовит обновление для Jetta и новую генерацию Tiguan

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Volkswagen Golf GTI
Как передает Carcoops, американское подразделение автопроизводителя не стало раскрывать точные подробности будущих новинок, однако подтвердило собственный ассортимент на 2025 модельный год.
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В частности, компания подтвердила, что Jetta и Jetta GLI получат рестайлинг. Точных подробностей пока нет, однако, узнать какой будет новинка мы сможем уже вскоре, ведь ее презентация запланирована на второй квартал этого года.
Сразу после Jetta, в третьем квартале, дебютирует обновленный Taos. Ожидается, что модель получит измененную переднюю часть с новой решеткой радиатора и иным бампером.
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Также на рынок выйдет ID.Buzz, который будет иметь три комплектации. Базовая версия будет иметь батарею емкостью 91 кВт/ч с установленным сзади электромотором мощностью 282 л.с. Полноприводный вариант будет иметь мощность 335 л.с.
Новые и обновленные модели Volkswagen получат информационно-развлекательную систему с интегрированным ChatGPT. Автопроизводитель сообщил, что новые модели поступят к дилерам осенью.