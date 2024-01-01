Volkswagen готує оновлення для Jetta та нову генерацію Tiguan

Як передає Carcoops, американський підрозділ автовиробника не став розкривати точні подробиці майбутніх новинок, проте підтвердив власний асортимент на 2025 модельний рік.

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Зокрема, компанія підтвердила, що Jetta та Jetta GLI отримають рестайлінг. Точних подробиць поки немає, проте, дізнатися якою буде новинка ми зможемо вже незабаром, адже її презентація запланована на другий квартал цього року.

Одразу після Jetta, у третьому кварталі, дебютує оновлений Taos. Очікується, що модель отримає змінену передню частину з новою решіткою радіатора та інакшим бампером.

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Також на ринок вийде ID.Buzz, який матиме три комплектації. Базова версія матиме батарею ємністю 91 кВт/год зі встановленим ззаду електромотором потужністю 282 к.с. Повнопривідний варіант матиме потужність 335 к.с.

Нові та оновлені моделі Volkswagen отримають інформаційно-розважальну систему з інтегрованим ChatGPT. Автовиробник повідомив, що нові моделі надійдуть до дилерів восени.