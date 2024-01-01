ChatGPT теперь доступен в большинстве моделей Volkswagen

Голосовой ассистент IDA с поддержкой ChatGPT доступен на моделях линейки ID, а также в новых Golf, Tiguan и Passat. Как отмечает Volkswagen, он позволяет взаимодействовать с автомобилем с помощью естественной речи.

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Кроме этого, водитель может управлять системой навигации и климатом, или получить различные ответы на вопросы благодаря искусственному интеллекту. Автопроизводитель говорит, что ИИ может предоставлять информацию о туристических достопримечательностях, отчитываться о прошедших футбольных турнирах или помогать решать математические задачи.

Главным преимуществом, которую предоставляет искусственный интеллект, является безопасность на дороге, ведь водителю не нужно отвлекаться от управления. Все что ему нужно – просто спросить информационно-развлекательную систему авто. Голосовой ассистент активируется фразой "Hello IDA" или нажав кнопку на руле.

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Нейросеть не имеет доступа к данным автомобиля, а все запросы и ответы сразу удаляются, чтобы обеспечить полную конфиденциальность персональных данных. При необходимости, владелец по собственному желанию может деактивировать голосовой помощник в соответствующем меню настроек информационно-развлекательной системы.

Volkswagen представил первый автомобиль с ChatGPT, интегрированным в голосовой ассистент IDA, на выставке электроники CES 2024 в январе этого года. Сейчас система поддерживает английский, испанский, чешский и немецкий язык. Ожидается, что впоследствии компания добавит поддержку других языков.