Американська версія Volkswagen ID.Buzz буде більшою, але дешевшою за європейську

Найближчим часом цей автомобіль з’явиться в дилерських центрах США, де у червні минулого року він був представлений широкій публіці. Мінівен постане перед шанувальниками бренду з довшою колісною базою, ніж європейська дворядна модель.

Читайте також Volkswagen ID.Buzz здивував "лосиним тестом"

За короткий час після офіційного дебюту у березні 2022 року (див. відео нижче) мікроавтобус Volkswagen став хітом завдяки своїй універсальності та розмірам. Про це пише electrek.co.

Тепер на ринок США та Європи вийде трирядний ID.Buzz. Він отримає більшу батарею (91 кВт-год) для додаткової потужності, щоб впоратися з додатковим навантаженням. На американському ринку буде доступний у трьох комплектаціях: Pro S, Pro S Plus та початкового рівня.

Ларс Краузе, виконавчий віцепрезидент із продажу та маркетингу VW Commercial Vehicles, покладає великі надії на новий трирядний електричний фургон. В інтерв’ю німецькому автомобільному видавництву Automobilwoche Краузе сказав, що з новими варіантами ID.Buzz, такими як трирядна модель, VW очікує швидкого збільшення виробництва.

Читайте також Подовжений Volkswagen ID.Buzz отримає три ряди сидінь

Після випуску торік лише 35 000 моделей VW очікує, що виробництво ID.Buzz перевищить 100 000 у середньостроковій перспективі. Це більш ніж удвічі більше торішнього.

"У другій половині року ми хочемо створити вдвічі більше ID.Buzz. Великі надії з’являються у зв’язку з появою нових варіантів, включаючи трирядні моделі та моделі GTX. Volkswagen також поступово припиняє випуск T6. 1, що відкриє виробничі потужності. У Ганновері будемо виготовляти лише дві моделі: Multivan та ID", – пояснив Краузе.

Читайте також Volkswagen ID.Buzz обладнали сонячними панелями

За словами Краузе, з часом ID.Buzz "повинен буде зробити великий внесок у завантаження потужностей заводу, бо в середньостроковій перспективі виробництво ID. Buzz, який ми створюємо в Ганновері для всього світового ринку, повинен бути в шестизначному діапазоні".

Краузе вважає, що 100 тисяч це реалістично, оскільки ID.Buzz досягає нових ринків, таких як США. VW також планує ще дешевший ID.Buzz початкового рівня, щоб задовольнити попит.

Читайте також Volkswagen показав ID.Buzz у рекламі, перед стартом продажів в США

Сподівання на запит справджується – транспортний засіб відповідає ніші, яка зараз не обслуговується електромобілями. З часом продажі ID.Buzz стрімко впадуть, якщо Honda чи Toyota випустять електричний мінівен, оскільки в Buzz бракує вантажного простору за третім рядом, а це для сімейних поїздок дуже важливо.

ID.Buzz початкового рівня включатиме меншу батарею на 62 кВт-год. Однак VW ще не встановив ціну на нову модель. Постачання перших моделей ID.Buzz розпочнуться в найближчі кілька місяців у США. ID.Buzz з довгою колісною базою також буде доступний у Європі.

Читайте також Volkswagen представив електричний мінівен ID.Buzz GTX на 335 кінських сил

Очікується, що електричний фургон VW коштуватиме понад 50 000 доларів у США. У Німеччині цінник на ID.Buzz стартуватиме від 64 600 євро (69 000 доларів), включаючи ПДВ.

Фото: Volkswagen