Мікроавтобус Volkswagen ID. Buzz приємно здивував експертів "лосиним тестом".

Електромобілі славляться своїм низьким центром важкості, який позитивно позначається на їздових повадках. Причому це справедливо навіть для мікроавтобусів, що довів Volkswagen ID. Buzz.

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У руках журналістів іспанського видання km77 новинка виявила себе з найкращого боку на «лосиному тесті». У рамках заїздів машина повинна різко перебудуватися — як при зустрічі зі справжньою твариною — до сусідньої смуги руху і повернутися до своєї смуги.

В основі є ID. Buzz лежить модульна платформа MEB, яку він поділяє з іншими електрокарами Volkswagen. 204-сильний електромотор встановлений на задній осі, живить його батарея ємністю 82 кіловат-година, яка забезпечує запас ходу до 420 кілометрів без підзарядки. І такий варіант виявився дуже драйверським.

У найкращій спробі втриматися в межах коридору з конусів експерт зміг лише на швидкості 76 кілометрів на годину. Проте це не привід для розчарування, оскільки мінівен фактично вклався в норматив. З негативних моментів журналісти відзначили крен і не дуже чуйне кермо.

Цікаво, що ID.Buzz виявився добрим і в слаломі — час 25,7 секунд виявився кращим, ніж у Volkswagen Multivan 1.4 eHybrid (26,5 секунд) і Land Rover Range Rover Sport P510e Autobiography, (26,1 секунд). Отже, певною мірою мікроавтобус Volkswagen можна вважати драйверською моделлю.