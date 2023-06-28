Volkswagen зіткнувся з труднощами на ринку електромобілів. Виробництво заводу в німецькому Емдені скоротилося.

Згідно з новим звітом, частина заводу Volkswagen в Емдені на північному заході Німеччини буде закрита протягом шести тижнів. Працівники заводу на лініях електромобілів отримають подовжену літню відпустку на один місяць, а одну зміну скасують на два тижні.

Читайте також: Volkswagen не буде встановлювати сенсорні кнопки на кермі своїх авто: чим замінять?

Інформацію надав Манфред Вульф, голова робочої ради заводу в Емдені, Німецькому агентству преси та Nordwest Zeitung (газета North West).

Постраждалі моделі включають електричний позашляховик ID.4 і майбутній електричний седан ID.7. Ми розглянули ID.7 у квітні цього року. Виробництво моделей з двигуном внутрішнього згоряння, включаючи Passat, залишиться незмінним.

Вульф також оголосив про скорочення кількості працівників заводу. Для 300 із 1500 тимчасових працівників не буде продовжено контракти в серпні 2023 року. Скорочення робочої сили та подовжені відпустки вказують на один висновок: це криза продажів.

Попит на електромобілі впав на 30 відсотків порівняно з початковими показниками виробництва. Крім того, потенційні покупці електромобілів виявляють ознаки небажання їх заміни, сказав Вульф Nordwest Zeitung. Виробництво ID.7, спочатку заплановане на липень 2023 року, було перенесено на кінець цього року.

Олаф Ліс, міністр економіки землі Нижня Саксонія, сказав газеті, що рішення Volkswagen в Емдені «зрозумілі». Щоб протистояти падінню продажів, він закликав до зниження податку на додану вартість (ПДВ) і додаткових стимулів для електромобілів.

Продажі Volkswagen Group зросли на 68 відсотків у Європі в першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як продажі в США зросли на вражаючі 98 відсотків. Проте продажі в Китаї впали на тривожні 25 відсотків, оскільки це найбільший ринок VW Group, а також найбільший ринок плагін-автомобілів за обсягом у світі.

Читайте також: Volkswagen обіцяє електроседану ID.7 запас ходу у 700 кілометрів

Минулого року Volkswagen оголосив, що планує інвестувати майже 1,1 мільярда доларів у переобладнання заводу в Емдені для електромобілів на платформі MEB. На підприємстві працює 8 тисяч працівників.

Бренд виробляє електромобілі на багатьох заводах по всьому світу, чотири з яких знаходяться в Німеччині: Емден, Ганновер, Дрезден і Цвікау. Його міжнародні заводи з виробництва електромобілів, де в основному виготовляється популярний ID.4, розташовані в містах Антінг і Фошань у Китаї та Чаттануга, Теннессі в США.