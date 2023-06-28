Volkswagen столкнулся с трудностями на рынке электромобилей. Производство завода в немецком Эмдене сократилось.

Согласно новому отчету, часть завода Volkswagen в Эмдене на северо-западе Германии будет закрыта в течение шести недель. Работники завода на линиях электромобилей получат удлиненный летний отпуск на один месяц, а одну смену отменят на две недели.

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Информацию предоставил Манфред Вульф, глава рабочего совета завода в Эмдене, Немецкому агентству печати и Nordwest Zeitung (газета North West).

Пострадавшие модели включают электрический внедорожник ID.4 и будущий электрический седан ID.7. Мы рассмотрели ID.7 в апреле этого года. Производство моделей с двигателем внутреннего сгорания, включая Passat, остается неизменным.

Вульф также объявил о сокращении численности работников завода. Из 300 из 1500 временных работников не будут продлены контракты в августе 2023 года. Сокращение рабочей силы и удлиненные отпуска указывают на один вывод: это кризис продаж.

Спрос на электромобили упал на 30% по сравнению с начальными показателями производства. Кроме того, потенциальные покупатели электромобилей выявляют признаки нежелания, сказал Вульф Nordwest Zeitung. Производство ID.7, первоначально запланированное на июль 2023 года, было перенесено на конец этого года.

Олаф Лис, министр экономики земли Нижняя Саксония, сказал газете, что решения Volkswagen в Эмдене "понятны". Чтобы противостоять падению продаж, он призвал к снижению налога на добавленную стоимость (НДС) и дополнительным стимулам для электромобилей.

Продажи Volkswagen Group выросли на 68 процентов в Европе в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи в США выросли на впечатляющие 98 процентов. Однако продажи в Китае упали на тревожные 25 процентов, поскольку это самый большой рынок VW Group, а также самый большой рынок плагин-автомобилей по объему в мире.

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В прошлом году Volkswagen объявил, что планирует инвестировать около 1,1 миллиарда долларов в переоборудование завода в Эмдене для электромобилей на платформе MEB. На предприятии работает 8 тысяч человек.

Бренд производит электромобили на многих заводах по всему миру, четыре из которых находятся в Германии: Эмден, Ганновер, Дрезден и Цвикау. Его международные заводы по производству электромобилей, где в основном производится популярный ID.4, расположены в городах Антинг и Фошань в Китае и Чаттануге, Теннесси в США.