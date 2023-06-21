Глава немецкого концерна Томас Шефер признал, что сенсорное управление на руле является неудачным решением.

Впервые сенсорное управление на руле было введено на Volkswagen Golf восьмого поколения в 2019 году. Со временем это решение стало подвергаться все большей критике со стороны автовладельцев.

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Через три года Volkswagen пообещал отказаться от сенсоров, а на днях глава компании Томас Шефер в интервью британскому Autocar признал, что решение заменить аналоговые кнопки сенсорными панелями было ошибкой.

Владельцы автомобилей с сенсорным управлением на руле отмечали неудобство таких панелей и просили вернуть обычные кнопки, которые меньше отвлекают водителя от дороги. Недовольство вызвало сенсорное управление климатической системой – эта панель расположена под экраном мультимедийной системы. Томас Шефер подтвердил журналистам, что отказ от аналоговых переключателей «четко нанес большой вред», и пообещал вскоре исправить эту ошибку.

Первым обычные кнопки на руле получит Volkswagen Tiguan нового поколения, затем – обновленный Golf, а за ним и следующий Passat. По словам Шефера, на разработку нового дизайна интерьера ушло много времени, и в этом была задействована огромная команда специалистов. При этом от общего тренда на цифровизацию и минимализм в салоне автопроизводитель отказываться не намерен – управление большинством функций все же будет производиться с экрана мультимедийной системы.

Стоит отметить, что еще в 2022 году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство автовладельцев предпочитает физические кнопки сенсорное управление. Проведен опрос, и большинство респондентов заявили, что отвлекаются на сенсоры гораздо больше, чем на классические переключатели, и управление ими занимает в 2,5 раза больше времени.