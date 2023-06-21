Глава Volkswagen Томас Шефер визнав, що сенсорне керування на кермі є невдалим рішенням.

Вперше сенсорне управління на кермі було впроваджено на Volkswagen Golf восьмого покоління у 2019 році. З часом це рішення почало все більшій критикуватись зі сторони автовласників.

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Через три роки Volkswagen пообіцяв відмовитися від сенсорів, а днями глава компанії Томас Шефер в інтерв'ю британському Autocar визнав, що рішення замінити аналогові кнопки сенсорними панелями було помилкою.

Власники автомобілів із сенсорним керуванням на кермі відзначали незручність таких панелей та просили повернути звичайні кнопки, які менше відволікають водія від дороги. Невдоволення викликало і сенсорне керування кліматичною системою – ця панель розташована під екраном мультимедійної системи. Томас Шефер підтвердив журналістам, що відмова від аналогових перемикачів «завдала великої шкоди», і пообіцяв незабаром виправити цю помилку.

Першим звичайні кнопки на кермі отримає Volkswagen Tiguan нового покоління, потім - оновлений Golf, а за ним і наступний Passat. За словами Шефера, на розробку нового дизайну інтер'єру витрачено багато часу, і в цьому була задіяна величезна команда фахівців. При цьому від загального тренду на цифровізацію та мінімалізм в салоні автовиробник відмовлятися не має наміру – керування більшістю функцій буде здійснюватися з екрану мультимедійної системи.

Варто відзначити, що ще у 2022 році було проведено дослідження, в ході якого з'ясувалося, що більшість автовласників віддає перевагу фізичним кнопкам перед сенсорним управлінням. Проведено опитування, і більшість респондентів заявили, що відволікаються на сенсори набагато більше, ніж на класичні перемикачі, і керування ними займає в 2,5 рази більше часу.